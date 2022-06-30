السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الخميس، 30-06-2022 02:31 م

الحكم على متهمين بغسيل أموال والاحتيال بالأشغال المؤقتة 21 سنة

1655900286_media


الوكيل الإخباري - أصدرت الهيئة القضائية الثالثة المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة بداية عمان برئاسة القاضي أحمد العمري وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش، وحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمود فريحات قرارا وجاهيا، وآخر غيابيا بحق صاحبي أسبقيات بالتزوير والاحتيال على رجال أعمال عراقيين، والاستيلاء على مبالغ من حسابهم لدى أحد البنوك تقدر بـــ 493 ألف دينار، ورفضا الاعتراف بمكان وجودها.

اضافة اعلان


وقررت المحكمة خلال جلسة علنية، اليوم الخميس، تغريمهما مبلغ مليون ونصف مليون دينار، ووضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 21 سنة والرسوم.

كما قررت المحكمة تغريمهما مبلغا ماليا قيمته 493 ألف دينار لكل منهما، و تضمينهما قيمة المبالغ التي احتصلا عليها من حساب العراقيين بشكل مخالف للقانون، والبالغة قيمتها 493 ألف دينار، ليصبح قيمة المبلغ المطلوب منهما مليونا ونصف مليون دينار.

وثبت للمحكمة خلال جلسات المحاكمة قيامهما باستعمال كمبيالة مزورة وعناوين وهمية للمستثمرين العراقيين، وطرحها للتنفيذ لدى دائرة تنفيذ إحدى المحاكم، وتحويل المبلغ من حساب العملاء العراقيين، واستلامهم له وغسله عن طريق إخفائه بمكان سري ورفضا الإفصاح عنه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم جنحة تزوير أوراق خاصة واستعمالها بالاشتراك، وجناية التزوير المعنوي بأوراق رسمية واستعمالها، وجناية غسل الأموال التي احتصلا عليها نتيجة استعمال الأوراق المزورة من حساب العراقيين.

وبعد جلسات المحاكمة، ثبت للمحكمة إدانتهما بجرائم استعمال مزور بأوراق خاصة، والتزوير المعنوي وغسل الأموال، وقررت الحكم عليهما وجاهيا بحق المدان الأول، وغيابيا بحق المدان الثاني الذي يحمل جنسية أجنبية، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6063169342360473b768fc52

الصفدي يؤكد لميقاتي دعم الأردن للبنان

image (16)

السفير السعودي يقيم إفطارا لشخصيات أردنية - أسماء

the-pilgrims-guide-4372296_1920-1-1-780x470

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

948a9724ed6554809e7052b46eec0079

مطالب بجذب استثمارات تنموية في عجلون للحد من الفقر والبطالة

9202127141726565725371

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

m91WZyeOw3L7kWANWyJPHXBctAjE8dcqMK1VVt9H

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

أخبار متعلقة
520222891529823469578

هيئة النقل: مظلات لمواقف التحميل والتنزيل في العاصمة

WhatsApp Image 2022-06-05 at 2.22.06 PM

انطلاق المؤتمر الدولي حول القواعد الدولية التي تحكم عمليات الشرطة

مسرح-الجريمة-28تعبيرية29.jpg

707 جريمة مجهولة ارتكبت في عمّان العام الماضي

9CDEF90C-F2B2-4016-BD0C-01DCD0C78E18-780x470

وزير الحج والعمرة السعودي: 4 الاف تاشيرة للحجاج الأردنيين

9135_1

ترقيات أكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

5fbe3cdd7f8f4

هولندا تبدي استعدادها للتعاون مع الأردن بمجالات التعليم والعمل