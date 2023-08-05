الحكومة: إمكانيات في الأردن ليصبح مركزا في مجال تعهيد تكنولوجيا المعلومات

الوكيل الاخباري - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، أن هناك "إمكانيات هائلة" في الأردن ليصبح مركزا في مجال تعهيد تكنولوجيا المعلومات، وذلك بسبب عدة عوامل منها وجود مواهب رائعة ومبدعة، وبنية تحتية قوية وإطار قانوني ملائم، وبرامج دعم تقدمها الوزارة.

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جاء ذلك خلال ورشة عمل استشارية عقدتها جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات "إنتاج"، حول أفضل الاستراتيجيات والممارسات العالمية في ذات المجال مجال بعنوان: "IT Outsourcing Success Training & Workshop".



وأعرب الهناندة، عن "فخره العميق بتقدم الشركات الأردنية في مجال تعهيد تكنولوجيا المعلومات، والتي تضم الآن حوالي من 20 ألف موظف متخصص، وتخدم شركات عالمية كبرى".



وقال إن "في الأردن إمكانات هائلة لتصبح مركزًا للتعهيد، وهذا بفضل العديد من العوامل، منها وجود مواهب رائعة ومبدعة، بالإضافة إلى البنية التحتية القوية والإطار القانوني الملائم، وبرامج الدعم التي تقدمها الوزارة من خلال برنامج "الشباب والتكنولوجيا والوظائف – YTJ" وبرنامج “Jordan Source”".



ولفت إلى "الحاجة الماسة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع"، مشيرًا إلى "وجود فجوة كبيرة بين الطلب والعرض في مجال المهارات الرقمية".



وأكد الهناندة "الحاجة لربط هذه الفجوة وحل مشكلة التعليم بهدف تحضير الأفراد مباشرة من المدرسة للدخول في هذا القطاع المتنامي".



وأعرب عن طموحاته الكبيرة للقطاع، مقارنًا بين الأردن ودول أخرى ناجحة في مجال التعهيد مثل بولندا وإيرلندا. وأكد أن "الأردن يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق النجاح في هذا المجال".



أكد الهناندة أيضًا "دعم الحكومة الأردنية المستمر لهذا القطاع، والتزامها بتقديم الدعم اللازم للشركات التكنولوجية، وذلك من خلال سلسلة من الحوافز للاستثمار في هذا المجال، بما في ذلك تعزيز العلاقة بين الطلب والعرض في سوق العمل".