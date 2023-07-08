تصريح جديد من وزير التربية حول امتحانات التوجيهي

الوكيل الإخباري -

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أكدّ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ارتياحه لإجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة، (التوجيهي)، وأنّها تسير بشكل سلس ووفق ما خططت له الوزارة، أن الامتحانات جاءت بشكل عام متوازنة وشاملة وراعت الفروق الفردية بين الطلبة.جاء ذلك خلال اطمئنانه على سير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2023 / الامتحان العام في يومه الثالث خلال جولة قام بها لعدد من قاعات الامتحان في مدرستي الأردن الثانوية للبنين وضاحية الأمير حسن الأساسية المختلطة التابعتين لمديرية التربية والتعليم للواء ماركا.وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها الزملاء المعلمون القائمون على الامتحان من مراقبين ورؤساء قاعات ومشرفين وإداريين ودورهم في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة .وأعرب عن شكره للمؤسسات الوطنية التي تساند الوزارة في إجراءاتها لعقد الامتحان وخاصة رجال الأمن العام، ووسائل الإعلام، والتي كان لها الدور الكبير في تمكين الوزارة من تطبيق إجراءاتها وفق ما هو مخطط له.