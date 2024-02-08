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الخميس، 08-02-2024 03:55 م

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه والديزل عالميا

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن معدل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ارتفع في الأسبوع الأول من شهر شباط الحالي إلى 794.2 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره المسجل في كانون الثاني الماضي الذي بلغ 772 دولارا، بنسبة بلغت 2.9 في المئة.

وبيّنت بيانات وزارة الطاقة، أن معدل سعر بيع البنزين أوكتان 95 ارتفع كذلك إلى 839.6 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الشهر الماضي الذي بلغ 817.2 دولار، بنسبة بلغت 2.7 في المئة، أيضا ارتفع معدل سعر السولار من 720.7 دولار للطن الى 737 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 2.3 في المئة.

وأوضحت الوزارة أن معدل سعر الكاز انخفض من 769.5 دولار للطن إلى 763.2 دولار، بنسبة بلغت 0.8 في المئة، أيضا انخفض معدل سعر زيت الوقود من 431.8 دولار للطن إلى 417.9 دولار، بنسبة 3.2 في المئة.

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كما ارتفع معدل سعر الغاز البترولي المسال في الأسبوع الأول من شباط الحالي إلى 637.5 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في كانون الثاني الذي بلغ 627.5 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 1.6 في المئة، فيما ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الأول من شباط الحالي، بشكل طفيف ليسجل 80.8 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الشهر الماضي الذي بلغ 80.2 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 0.8 في المئة.

 




 

 


 

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