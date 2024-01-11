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الخميس، 11-01-2024 03:02 م

بحث تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين اليرموك والمحكمة الدستورية

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مساد اليوم الخميس، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المحكمة الدستورية، بما يخدم مسيرة الجامعة وطلبتها.

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وأكد مساد خلال لقائه أمين عام المحكمة الدستورية فراس المجالي، أن الجامعة التي تضم كلية رائدة للقانون على المستوى العربي والإقليمي، تتطلع للتعاون مع المحكمة الدستورية فيما يخص نشر المفاهيم الدستورية لدى طلبتها عبر سلسلة من اللقاءات والندوات، بالإضافة إلى عقد وتنظيم الورشات المتخصصة لطلبة القانون، وتنظيم زيارات ميدانية إلى المحكمة للتعرف على طبيعة عملها الدستوري.


من جانبه، أكد المجالي تطلع المحكمة الدستورية لبناء علاقة تشاركية مع الجامعة في إطار برنامج للتعاون مع الجامعات الوطنية بهدف نشر الثقافة الدستورية، وتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، والتعريف بطبيعة عمل المحكمة الدستورية ومهامها القانونية وسبل الوصول إليها.


كما بحث المجالي مع عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية للكلية، توقيع مذكره تفاهم بين الجامعة والمحكمة تمهيدا لاستئناف التعاون بين الطرفين.

 

 




 

 


 

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