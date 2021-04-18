الحكومة تبحث في الحظر الشامل والحظر الجزئي

الوكيل الإخباري- تبحث الحكومة ، إلغاء الحظر الشامل ، وتعديل ساعات الحظر الجزئي على ضوء توصية بهذا الشان ، نتيجة لانخفاض ملموس في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا ، خلال الأيام القليلة الماضية .

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جاء ذلك ، على ضوء مطالبة رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي الدكتور سعد الخرابشة الحكومة بالغاء الحظر الشامل يوم الجمعة وتقليص ساعات الحظر الجزئي الليلي بعد تراجع اصابات كورونا .

وتمنّى الأردنيون أن يتم العدول عن القرارين الذي من شأنهما كبح جماح الفيروس ، على وقع انتشاره في المجتمع الأردني.

وصرّح مسؤولون في وزارة الصحة ، أن هنالك تحسّنا في المنحنى الوبائي ، مشدّدين على أهمية أخذ اللقاح ، والالتزام بالإجراءات الوقائية.