97 شخصا خالفوا أوامر الدفاع في عمّان

الوكيل الإخباري - قال محافظ العاصمة سعد شهاب الجمعة،إنه منذ بدء سريان حظر التجول الشامل لغاية ظهر الجمعة، بلغ عدد المخالفين 97 شخصا خالفوا أوامر الدفاع.

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وأضاف شهاب ، في تصريح صحفي ، أن هنالك التزاما بتعليمات حظر التجول الشامل بشكل عام، مقارنة بأيام الجمع الماضية وهذا يدل على مدى التزام المواطنين".

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