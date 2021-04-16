الحكومة تجيب على استفسارات تشغل الاردنيين حول لقاح كورونا

الوكيل الاخباري -

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أجابت وزارة الصحة على بعض الاستفسارات التي تشغل المجتمع على صفحات التواصل الاجتماعي.وقالت الوزارة في ردها على أحد الاستفسارات التي وردتها، في حال الإصابة بفيروس كورونا بعد الجرعة الأولى مباشرة، هل سيكون الفيروس أكثر خطورة؟ وهل سيؤثر ذلك على موعد الجرعة الثانية؟، لا يكون الفيروس أكثر خطورة في هذه الحالة ويتم إعادة جدولة موعد الجرعة الثانية، بعد 3 أسابيع من الإصابة.وأكد الوزارة في أن أصحاب الأمراض المزمنة والسرطان، هم أصحاب أولوية في أخذ مطعوم كورونا، بغض النظر عن أعمارهم، وذلك في ردها على أحد الاستفسارات.وبينت الوزارة أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ معروف من الحساسية المفرطة لأي مطعوم أو أي علاج بالحقن، يجب علي الطبيب المختص أن يقرر الإجراء المناسب، ويجب تطعيم جميع الأشخاص في بيئة رعاية صحية، حيث يمكن معالجة الحساسية المفرطة على الفور، كما يجب مراقبتهم لمدة 15 دقيقة بعد التطعيم.