الجمعة 16-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ضبط 118 مخالفا للحظر الشامل في إربد

أمانة عمان تكشف مصير أطول علم في العالم

الإثنين أول جلسة للنواب في رمضان

تركيا تسجل أثقل حصيلة إصابات بكورونا

المغرب يعلّق الرحلات الجوية مع 13 دولة

شكر على تعاز من يوسف حسن العيسوي

الكشف عن توجهات واجراءات حكومية قريباً

لجنة الأوبئة تبشر بالعودة للحياة الطبيعية وتعديل اجراءات حظر التجول بهذا الموعد

كتلة هوائية حارة تؤثر على الاردن والارصاد تحذر المواطنين

الصحة البريطانية: 2596 إصابة و 34 وفاة بكورونا

الجمعة، 16-04-2021 09:16 م

الحكومة تجيب على استفسارات تشغل الاردنيين حول لقاح كورونا

42021130747954825199



الوكيل الاخباري - أجابت وزارة الصحة على بعض الاستفسارات التي تشغل المجتمع على صفحات التواصل الاجتماعي.
اضافة اعلان

وقالت الوزارة في ردها على أحد الاستفسارات التي وردتها، في حال الإصابة بفيروس كورونا بعد الجرعة الأولى مباشرة، هل سيكون الفيروس أكثر خطورة؟ وهل سيؤثر ذلك على موعد الجرعة الثانية؟، لا يكون الفيروس أكثر خطورة في هذه الحالة ويتم إعادة جدولة موعد الجرعة الثانية، بعد 3 أسابيع من الإصابة.

وأكد الوزارة في أن أصحاب الأمراض المزمنة والسرطان، هم أصحاب أولوية في أخذ مطعوم كورونا، بغض النظر عن أعمارهم، وذلك في ردها على أحد الاستفسارات.

وبينت الوزارة أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ معروف من الحساسية المفرطة لأي مطعوم أو أي علاج بالحقن، يجب علي الطبيب المختص أن يقرر الإجراء المناسب، ويجب تطعيم جميع الأشخاص في بيئة رعاية صحية، حيث يمكن معالجة الحساسية المفرطة على الفور، كما يجب مراقبتهم لمدة 15 دقيقة بعد التطعيم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202119142512262706980

ضبط 118 مخالفا للحظر الشامل في إربد

4202114211216824813206

أمانة عمان تكشف مصير أطول علم في العالم

420211418198150397367

الكشف عن توجهات واجراءات حكومية قريباً

420209223020353671366

لجنة الأوبئة تبشر بالعودة للحياة الطبيعية وتعديل اجراءات حظر التجول بهذا الموعد

1

رئيس الوزراء ينعى الوزير الاسبق حسن المومني

4202115135150465979868

ايعاز من وزير الداخلية مازن الفراية - وثيقة

أخبار متعلقة
وزارة الصحة 2)

الصحة للأردنيين : تجنّبوا الأماكن المزدحمة

1202122162729111095393

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

مبنى وزارة الصحة- (أرشيفية)

وزارة الصحة : 20 ألف إسوارة إلكترونية بـ 196.3 ألف دينار

ممم

أكثر من 27 ألف شخص سيتلقون لقاح كورونا اليوم

320212495546670826262

الحكومة تعلن عن نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

3202120171740619434149

الصحة تكشف تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم