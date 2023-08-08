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الثلاثاء، 08-08-2023 01:12 م

الحكومة تُحدد أسعار بيع القمح والشعير والنخالة لشهر آب الحالي

الروسان


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - حددت الحكومة أسعار بيع القمح المباع للمطاحن، والشعير والنخالة المباع لمربي المواشي لشهر آب الحالي .

وجاء في القرار، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" تحديد سعر بيع مادة القمح بـ 135 ديناراً للطن، تسليم ظهر السيارة باب المطحنة لجميع مطاحن المملكة لمسحوبات المطاحن حسب المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون. 

وبيّن القرار أنه تلتزم المطاحن بتزويد المخابز بكافة احتياجاتها من الطحين حسب المخابز المعتمدة ليها، شرط مراجعة المطاحن لمديرية المخزون لاعتماد مخصصاتها بداية كل شهر. 

وأضاف أنه إذا لم تلزم المطاحن بالشرط السابق، سيتم اعتماد سعر بيع آخر يصل لـ 382 ديناراً للطن .

وفيما يتعلق بمادة الشعير، أوضح القرار أن سعر البيع المدعوم لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام قدر بـ 175 ديناراً للطن الواحد، شاملاً ضريبة المبيعات، وحدد سعر بيع الشعير لباقي مربي الثروة الحيوانية ( الأبقار، الدواجن، الابل، الخيول) بمبلغ 236 ديناراً للطن الواحد، شامل ضريبة المبيعات. 

كما تم تحديد سعر بيع مادة الشعير للشركات المستوردة للمواشي الحية بمبلغ 236 ديناراً للطن الواحد، شامل ضريبة المبيعات. 

وجاء في القرار، أنه يتم استيفاء مبلغ 1450 ديناراً مقطوعة عن كل سيارة مصدرة محملة بالأغنام البلدية الحية.

وفيما يخص سعر بيع مادة النخالة المدعومة لمربي المواشي من الأغنام حدد بمبلغ 77 ديناراً للطن الواحد، ولباقي مربي المواشي يباع الطن الواحد بمبلغ 157 ديناراً.

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وكانت الحكومة قررت تخفيض أسعار الطحين الموحد المنتج من مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة بنسبة 3 % اعتبارا من بداية الشهر الحالي، دون أن يكون هناك أي تأثير على سعر الخبز.




 




 

 


 

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