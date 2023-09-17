الأحد 17-09-2023
الوكيل الاخباري

تركّيب علامات تحديد مناطق الاستخدامات البحرية في العقبة - صور

الأميرة سمية تشارك باجتماع دولي لدعم سلامة الأردن بمجال المواد الكيميائية

إطلاق برنامج منح ريادة الأعمال في اربد

عقل يتوقع ارتفاع البنزين بنوعيه 2% والديزل 3% في الأردن

إصدار 53 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية الشهر الماضي

أمين عمان يشارك بأعمال منتدى الحكومات المحلية والإقليمية في نيويورك

اختتام برنامج تثقيفي لليافعين في العقبة

مزاج الناس حول العالم في خطر .. أسعار البن والشاي بارتفاع مستمر

بالفيديو .. دموع طفل ليبي تكشف وجعه.. صارع السيول في درنة وفقد أمه وإخوته الأربعة

الحكومة تحدد موعد عطلة ذكرى المولد النَّبوي

الأحد، 17-09-2023 03:33 م

الحكومة تحدد موعد عطلة ذكرى المولد النَّبوي

عطلة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة  بلاغاً يقضي بتعطيل الدَّوام يوم الأربعاء الموافق للسَّابع والعشرين من أيلول 2023م؛ بمناسبة ذكرى المولد النَّبوي الشَّريف.

 ونصَّ البلاغ على أن تُعطِّل جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الأربعاء الثَّاني عشر من شهر ربيع الأوَّل لسنة 1445 هجريَّة الموافق للسَّابع والعشرين من أيلول لسنة 2023ميلاديَّة؛ احتفاءً بهذه المناسبة.

واستثنى البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء اليوم الأحد الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

واحياءً لهذه الذِّكرى العطرة، أكد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة الإسهام في إبراز هذه المناسبة الجليلة، وإظهارها بما يليق بها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
reuters_com_2023_newsml_RC2N73A2KV3R

الشبول يُقدم تعازي الحكومة للسفارة الليبية بضحايا الفيضانات

f82fda09-2361-4778-8f8e-cf1f470c6ce0

تركّيب علامات تحديد مناطق الاستخدامات البحرية في العقبة - صور

33

الأميرة سمية تشارك باجتماع دولي لدعم سلامة الأردن بمجال المواد الكيميائية

5

إطلاق برنامج منح ريادة الأعمال في اربد

oCTRajRXurJSPR14MZuATwlCIZ676eCTfj0e2fZY

عقل يتوقع ارتفاع البنزين بنوعيه 2% والديزل 3% في الأردن

478997

إصدار 53 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية الشهر الماضي

أخبار متعلقة
59a0ebc8-1d16-495c-a717-56178aed1715

وزراء سابقين ومسؤولين كبار على مائدة السفير السعودي.. من هم؟

1

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الايرلندي

مدارس خاص

قرار حكومي يمكن المدارس من اللجوء إلى التعلم الإلكتروني

920232213454243160469

قرار حكومي بشأن جمعية البنوك

image (79)

الخصاونة يشيد بدعم اليابان للتنمية الاقتصادية في الأردن

عطلة

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية