وزراء سابقين ومسؤولين كبار على مائدة السفير السعودي.. من هم؟

الوكيل الإخباري - أقام السفير السعودي في عمّان، نايف بن بندر السديري، اليوم الجمعة، مائدة إفطار حضرها عدد من الشخصيات الأردنية.

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وقال السديري في تغريدة له عبر منصة "X" (تويتر سابقا)، "إفطار الجمعة.. دور الدبلوماسية البرلمانية، في تعزيز العلاقات الراسخة بين المملكتين الشقيقتين".

وشهد الإفطار حضور كل من: رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، ورجل الأعمال صبيح المصري، وزير المياه الأسبق الدكتور كامل محادين، ووزير الداخلية الأسبق قفطان المجالي، ووزير الأشغال السابق يحيى الكسبي، وزيرة السياحة الأسبق سوزان عفانة، والوزيرة السابقة مجد شويكة، والوزيرة السابقة رابحة الدباس، وعدد من المسؤولين والسفراء ورجال الأعمال والشخصيات الوطنية.

ودأب السفير السعودي على إقامة مأدبة إفطار أسبوعية كل جمعة لشخصيات وطنية أردنية.