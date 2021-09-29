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الأربعاء، 29-09-2021 10:28 ص

الحكومة تخالف 57554 مواطنا لمخالفتهم أوامر الدفاع

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الوكيل الاخباري– كشفت وزارة الصناعة والتجارة، عن أبرز نتائج حملاتها على المنشآت والأفراد المخالفين لأوامر الدفاع منذ الأول من آب الماضي، وحتى 25 أيلول الجاري.

ووفق الأرقام ، فقد حررت الجهات الرقابية المكلفة بالتفتيش، 5000 مخالفة بحق المنشآت، و57554 مخالفة بحق الأفراد لمخالفتهم أوامر الدفاع المتعلقة بوباء كورونا.

وأجرت الجهات الرقابية 124039 زيارة تفتيشية على المنشآت في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، خلال الفترة ذاتها.

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وتوزعت بعض المخالفات على الأفراد كما يلي: 

4024 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة

137 مخالفة عدم الالتزام ببروتوكول العمل

34 مخالفة لعدم استخدام تطبيق سند

64 مخالفة لعدم حصول الموظف على “سند أخضر”

وحررت الجهات الرقابية، 3214 مخالفة بحق محلات وسوبر ماركت ومولات، بينما تم تحرير 409 مخالفات بحق مقاهٍ و”كوفي شوب”، و197 مخالفة بحق مراكز رياضية، ومخالفة 40 صالة أفراح وصالونات.

وأغلقت الجهات الرقابية 476 منشأة بسبب مخالفة أمر الدفاع 32 المتعلق بتطبيق سند أخضر وأحمر.

 

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