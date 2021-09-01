الحكومة تحذر من العودة إلى الإغلاقات

الوكيل الاخباري - حذّر أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملفّ كورونا الدكتور عادل البلبيسي،من امكانية العودة إلى المربع الأول والعودة إلى الإغلاقات في حال التراخي بتطبيق اجراءات السلامة والوقاية، سيما أن دولا عديدة عادت للإغلاقات نتيجة ارتفاع الاصابات لديها، مثل فلسطين والعراق وتونس.



وقال إن هناك عملية تقييم ستجريها الوزارة، مجددا التأكيد أن استمرار فتح القطاعات يعتمد على الوضع الوبائي والقدرة الاستيعابية للمستشفيات.

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