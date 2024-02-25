الحكومة تستعرض اليوم تفاصيل التقدم في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الإخباري - تستعرض الحكومة اليوم تفاصيل التقدم في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، خلال جلسات متتالية.
وتستعرض الجلسات الأداء الاقتصادي وإنجازات البرنامج ومحاور الرؤية بمشاركة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وعدد من الوزراء.
ويلقي الخصاونة كلمة افتتاحية في رئاسة الوزراء عن الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، ضمن أولى جلسات اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
يلقي رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بعد قليل، كلمة افتتاحية في رئاسة الوزراء عن الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، ضمن أولى جلسات اللقاء التفاعلي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بعنوان #بين_عامين. #رؤية_التحديث_الاقتصاديhttps://t.co/TnVTswxf2O@visionjo pic.twitter.com/ji4eLV0zaf— Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) February 25, 2024