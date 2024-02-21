321 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التحول الرقمي للخدمات العامة في المملكة

الوكيل الاخباري - شرع البنك الدولي بتمويل مشروع جديد في الأردن يدعم "التحول الرقمي للخدمات العامة التي تركز على المستخدم"، وهو مشروع يهدف إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال الرقمنة.



ووفقا ليومية الغد، أن المشروع الذي تبلغ تكلفته الكلية حوالي 549 مليون دولار، يمول البنك منها 321 مليون دولار، فيما تتكفل الحكومة بتمويل 145 مليون دولار من المشروع، كما سيتم تقديم 54 مليون دولار كتمويل "متعدد الأطراف"، و29 مليون دولار من "صناديق استئمانيّة".



ويدعم المشروع تنفيذ خريطة طريق تحديث القطاع العام وإستراتيجية التحول الرقمي، ويساهم في تحقيق الأهداف ذات الصلة برؤية التحديث الاقتصادي.

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ويركز على إصلاحات الحوكمة التي تستفيد من الحكومة الرقمية وتؤثر على تفاعل الحكومة مع الناس من خلال تعزيز تقديم الخدمات وفعالية الحكومة والشفافية والمساءلة.



ويتكون المشروع من ثلاثة مجالات، تقديم الخدمة، فعالية الحكومة، الشفافية والمساءلة، ويركز على أهداف قطاعية محددة في التعليم والصحة، كما يهدف إلى إفادة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.



وقال البنك إنّ الحكومة في العامين الماضيين تبنت برنامجا واسع النطاق من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية بهدف تعزيز العقد الاجتماعي بين الحكومة والمواطنين، وذلك في إطار مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني.



وتعد أبعاد الإصلاحات الثلاثة مرتبطة ارتباطا وثيقا برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي (2023-2025)، وخريطة طريق تحديث القطاع العام، وإستراتيجية التحول الرقمي.