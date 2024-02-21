الأربعاء 21-02-2024
الوكيل الاخباري
 

شهيد واعتقالات وتدمير كبير في البنية التحتية بجنين

قفزة على أسعار الذهب بالأردن اليوم الاربعاء

المركزي يطرح الإصدار رقم 8 من سندات الخزينة بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم ووظيفة إداري في التربية - اسماء

ضبط باص صغير يحمل 29 راكباً وحمولته المقررة 5 ركاب على طريق الموقر - الأزرق

السير: التعامل مع تعطلات وحوادث على طرق رئيسية صباح اليوم دون إصابات

تعديل على أوقات عمل جسر الملك حسين اعتباراً من تاريخ 3/3/2024

أونروا: إسرائيل منعت أكثر من نصف المساعدات المقررة لشمالي غزة

حزب الله يعلن استهداف 6 مواقع لجيش الاحتلال جنوبي لبنان

الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بمعارك غزة

الأربعاء، 21-02-2024 07:01 ص

321 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التحول الرقمي للخدمات العامة في المملكة

البنك-الدولي-1


الوكيل الاخباري - شرع البنك الدولي بتمويل مشروع جديد في الأردن يدعم "التحول الرقمي للخدمات العامة التي تركز على المستخدم"، وهو مشروع يهدف إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال الرقمنة.

ووفقا ليومية الغد، أن المشروع الذي تبلغ تكلفته الكلية حوالي 549 مليون دولار، يمول البنك منها 321 مليون دولار، فيما تتكفل الحكومة بتمويل 145 مليون دولار من المشروع، كما سيتم تقديم 54 مليون دولار كتمويل "متعدد الأطراف"، و29 مليون دولار من "صناديق استئمانيّة".

ويدعم المشروع تنفيذ خريطة طريق تحديث القطاع العام وإستراتيجية التحول الرقمي، ويساهم في تحقيق الأهداف ذات الصلة برؤية التحديث الاقتصادي.

اضافة اعلان


ويركز على إصلاحات الحوكمة التي تستفيد من الحكومة الرقمية وتؤثر على تفاعل الحكومة مع الناس من خلال تعزيز تقديم الخدمات وفعالية الحكومة والشفافية والمساءلة.

ويتكون المشروع من ثلاثة مجالات، تقديم الخدمة، فعالية الحكومة، الشفافية والمساءلة، ويركز على أهداف قطاعية محددة في التعليم والصحة، كما يهدف إلى إفادة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.

وقال البنك إنّ الحكومة في العامين الماضيين تبنت برنامجا واسع النطاق من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية بهدف تعزيز العقد الاجتماعي بين الحكومة والمواطنين، وذلك في إطار مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني.


وتعد أبعاد الإصلاحات الثلاثة مرتبطة ارتباطا وثيقا برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي (2023-2025)، وخريطة طريق تحديث القطاع العام، وإستراتيجية التحول الرقمي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
..بلب

المركزي يطرح الإصدار رقم 8 من سندات الخزينة بالمزاد بقيمة 150 مليون دينار

M63A8879

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم ووظيفة إداري في التربية - اسماء

ق46464646464646464646464646464646464646464646464646464646-761zpmu9fnbxde8mjglonl1b39hgwd365uusuc1x0t8

ضبط باص صغير يحمل 29 راكباً وحمولته المقررة 5 ركاب على طريق الموقر - الأزرق

220241481357707406748

السير: التعامل مع تعطلات وحوادث على طرق رئيسية صباح اليوم دون إصابات

1020231191328620950590

تعديل على أوقات عمل جسر الملك حسين اعتباراً من تاريخ 3/3/2024

وظائف

فرص عمل ومدعوون للامتحان التنافسي - اسماء

أخبار متعلقة
1708329008196

الأردن يشارك بأعمال منتدى القادة البريديين الأول في مسقط

fb2b741f-dd1f-477e-93cf-9886c715711f

الهناندة : نعمل على رفع جاهزية القطاع العام لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي

.ؤؤؤ

الخرابشة يتابع أولويات قطاعي الطاقة والتعدين في رؤية التحديث الاقتصادي

الصناعة

الصناعة تحقق قفزات لافتة في مجالات الإنتاج والتصدير خلال 25 عاما

535071

300 موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات

M63A8869

قرار حكومي بشأن المكرمة الملكية لأبناء معلمي وزارة التربية