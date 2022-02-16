الحكومة تستوفي 25 إلى 3000 دينار بدل رسوم خدمات جمركية - تفاصيل

الوكيل الإخباري - نشرت الحكومة، اليوم الأربعاء، النظام المعدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة، والتي أقر فيها استيفاء رسوم تصل إلى ( 25 دينارا بالحد الأدنى و3000 دينار بالحد الأعلى) عن أي بضائع مستوردة معفاة أو خاضعة لنسبة رسم التعرفة الجمركية.



وبين النظام الذي أطلع عليه "الوكيل الاخباري" أن نسبة استيفاء الرسم يكون مقداره 1% من قيمة تلك البضائع.

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واوضح أنه يستثنى منها الزيوت المعدنية الجاهزة والتي تحتوي على ما لا يزيد عن 70% وزنا من زيوت نفطية او زيوت معدنية قارية من أصناف الفصل 34 و38 من جدول التعرفة.



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