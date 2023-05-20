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السبت، 20-05-2023 06:28 م

كريشان يرعى انطلاق سباق آثار أم الجمال الدولي الأول

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الوكيل الاخباري - رعى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم السبت، سباق آثار أم الجمال الدولي الأول الذي نظمته بلدية أم الجمال والاتحاد الرياضي لألعاب القوى ونادي الكوم الأحمر الرياضي.

وعبر كريشان عن تقديره لإقامة هذا السباق الذي بلغ طوله 10 كيلومترات وشارك فيه 1232 متسابقا من الأردن والسعودية قطر والبحرين ومصر وسوريا والسودان.

وأكد أن اختيار موقع أم الجمال لإقامة هذا السباق فكرة رائدة لتسويقه سياحيا وثقافيا ورياضيا، خاصة أن الموقع مرشح لأن يكون على قائمة التراث العالمي.

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