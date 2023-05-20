الروابدة رئيسا لمجلس إعمار اربد

الوكيل الاخباري - أعادت الهيئة العامة لمؤسسة إعمار اربد، اليوم السبت، اختيار رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة رئيسا لمجلس إدارتها بالتزكية.



كما اختارت الهيئة: الدكتور هيثم حجازي، والمهندس جمال أبو عبيد، والمهندس خالد ارشيدات، وعماد المحمود، ومحمد الشوحة، والنائب الأسبق رسمي الملاح، والعين جميل النمري، والمهندس منذر البطاينة، أعضاء في مجلس الإدارة، في حين يعتبر رئيس بلدية اربد الكبرى وأحد أعضائها عضوين في مجلس الإدارة بحسب النظام الداخلي للمؤسسة.

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