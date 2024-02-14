الحكومة تُعفي الأونروا من أثمان الكتب المدرسيَّة

الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إعفاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أثمان الكتب المدرسيَّة للأعوام (2019-2023) البالغة قيمتها أكثر من أربعة ملايين دينار.

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وكان مجلس الوزراء، واستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني، قرَّر في شهر تشرين الأوَّل الماضي تخصيص مبلغ 3 ملايين دينار دعماً لموازنة أونروا.



ويأتي القرار نظراً للظُّروف الماليَّة الصَّعبة التي تمرُّ بها الوكالة، ولمساعدتها على تقديم خدماتها الأساسيَّة والضَّروريَّة لمنتفعيها من اللَّاجئين الفلسطينيين على أرض المملكة، وذلك انسجاماً مع موقف المملكة الدَّاعم لأونروا.

