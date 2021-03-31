الخميس 01-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

إلغاء تصاريح تنقل المصابين بكورونا في الاردن

الجامعة العربية تجدد دعوتها لتحرك دولي لإنهاء الصراع في سوريا

قطر ترفع أسعار الوقود لشهر نيسان

الطفيلة التقنية تنفذ تجربة للتواصل الافتراضي

الكرك: إصدار كتاب جديد حول الوقاية من سرطان الثدي

الطراونة يحذر من انتكاسة وبائية في رمضان

رئيس مجلس الأعيان يدعو لتعديل قانون الانتخاب الحالي

كندا: ارتفاع أعداد مرضى كورونا في العناية المركزة بأونتاريو

تعليق الدوام بمبنى صندوق تسليف النفقة غداً

الحكومة تعلن تأجيل أقساط شهرين لمؤسسة الإقراض الزراعي

الأربعاء، 31-03-2021 11:24 م

الحكومة تعلن تأجيل أقساط شهرين لمؤسسة الإقراض الزراعي

3202129114440882185302


 الوكيل الاخباري  - قال وزير الزراعة خالد حنيفات الأربعاء، إن القطاع الزراعي كبقية القطاعات استفاد بشكل كبير من الإجراءات التحفيزية الحكومية الأخيرة، حيث ارتفعت محفظة الإقراض الزراعي إلى 100 مليون بدلا من 70 مليون دينار.
اضافة اعلان

وأضاف الحنيفات خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة" أنه لا بد من التضييق على العمالة الوافدة في القطاع الزراعي عبر تحفيز العمالة المحلية للتوجه للعمل الى القطاع الزراعي.

وبين أنه تم تخصيص 10 ملايين دينار لدعم تشغيل العمالة المحلية في القطاع الزراعي.

وأعلن حنيفات عن تأجيل أقساط شهرين من الاقراض الزراعي تزامنا مع شهر رمضان والعيد.

وأشار إلى أن التوجه لدعم القطاع الزراعي هو لجعله انتاجي له قيمة مضافة على الاقتصاد وأيضا لتشغيل الأردنيين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320213015479364420507

إلغاء تصاريح تنقل المصابين بكورونا في الاردن

1202049013373153572

الطفيلة التقنية تنفذ تجربة للتواصل الافتراضي

97dd8ef78bf810c4d56446bd9e3a98ba

الكرك: إصدار كتاب جديد حول الوقاية من سرطان الثدي

3202130142218401415415

الطراونة يحذر من انتكاسة وبائية في رمضان

1

رئيس مجلس الأعيان يدعو لتعديل قانون الانتخاب الحالي

320212322138302524794

تعليق الدوام بمبنى صندوق تسليف النفقة غداً

أخبار متعلقة
1617034740048

الحنيفات يلتقي نقيب المهندسين الزراعيين

وزير الزراعة خالد الحنيفات -(أرشيفية)

وزير الزراعة : لدينا مخزون كاف من اللحوم

1616851637926

وزير الزراعة يبحث مع الفاو سبل دعم المزارعين

8defc355-e3a6-47c5-8507-5f130a04804d

قرارات حكومية مرتقبة تكشف عن اجراءات هامة

320212285613472071726

وزير الزراعة يستقبل السفير القطري

3202121215715857193417

استعدادات حكومية لاستقبال شهر رمضان المبارك