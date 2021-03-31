الحكومة تعلن تأجيل أقساط شهرين لمؤسسة الإقراض الزراعي

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الزراعة خالد حنيفات الأربعاء، إن القطاع الزراعي كبقية القطاعات استفاد بشكل كبير من الإجراءات التحفيزية الحكومية الأخيرة، حيث ارتفعت محفظة الإقراض الزراعي إلى 100 مليون بدلا من 70 مليون دينار.وأضاف الحنيفات خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة" أنه لا بد من التضييق على العمالة الوافدة في القطاع الزراعي عبر تحفيز العمالة المحلية للتوجه للعمل الى القطاع الزراعي.وبين أنه تم تخصيص 10 ملايين دينار لدعم تشغيل العمالة المحلية في القطاع الزراعي.وأعلن حنيفات عن تأجيل أقساط شهرين من الاقراض الزراعي تزامنا مع شهر رمضان والعيد.وأشار إلى أن التوجه لدعم القطاع الزراعي هو لجعله انتاجي له قيمة مضافة على الاقتصاد وأيضا لتشغيل الأردنيين.