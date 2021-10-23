الحكومة تعلن عن رابط لإستعادة كلمة سر تطبيق سند

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في إدراج لها عبر تويتر السبت، إنه يمكن لأي شخص إستعادة كلمة السر الخاصة بإستخدام تطبيق سند من خلال رابط معين.

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وجاء ذلك، بعد صعوبات ومشاكل تقنية واجهها المواطنون في استخدام وتفعيل التطبيق الأسبوع الماضي، حيث تعمل وزارة الاقتصاد الرقمي على تحسين التطبيق وحل المشاكل التي ظهرت بعد إطلاقه.



وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم (30) لسنة 2021،والذي يلزم أصحاب المنشآت التي تم فتحها بعدم السماح لأي شخص بالدخول إليها، قبل إبراز البطاقة الشخصية أو رمز التحقق الصحي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق (سند)، مع فرض غرامات على المخالفين من المنشآت والأفراد.



وتاليا رابط استعادة كلمة السر الخاصة بتطبيق "سند": الرابط

