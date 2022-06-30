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الخميس، 30-06-2022 10:55 ص

الحكومة تقرر إعفاء المجمعات التجارية الجديدة من الرسوم

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء على إعفاء المواد اللازمة لبناء وإنشاء وتجهيز المجمعات التجارية التي تقام في محافظات المملكة من الرسوم الجمركية وإخضاعها لضريبة المبيعات بنسبة صفر بالمئة. 

وجاء هذا القرار بناءً على توصية لجنة التنمية الإقتصادية والمعطوفة على دراسات سابقة أجرتها وزارة الإستثمار بهدف تنمية المناطق الأقل حظاً و لخلق بيئة استثمارية محفزة في المحافظات.

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واشترط القرار أن لا تقل مساحة البناء لتلك المشاريع في محافظات المملكة عن 10 آلاف متر مربع، بينما في محافظة العاصمة عن 30 ألف متر مربع، شريطة أن يضم البناء أنشطة ترفيهية (سينما أو مدن تسلية وترويح سياحي)، واستثنى قرار الإعفاء قصبة كلاً من محافظات (العاصمة، والزرقاء واربد). 

كما اشترط القرار أن يطبق الإعفاء على ثلاث مراحل ( البناء، التشطيب والتجهيز، والتأثيث) ولمدة خمس سنوات فقط بحيث يتم الإنتهاء من بناء المجمع خلال هذه المدة.

وكلّف مجلس الوزراء وزارة الاستثمار بوضع أسس وآلية لشروط الإعفاء الممنوح والذي تم تحديده بالمشاريع الجديدة فقط دون المشاريع القائمة أو التي تحت التشطيب.




 




 

 


 

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