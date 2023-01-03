الحكومة تقرر السير بإجراءات تعيين 100 موظف في دائرة أوقاف القدس

الوكيل الإخباري

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- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على السَّير في إجراءات تعيين 100 موظَّف في دائرة أوقاف القدس، وذلك باستثناء الدَّائرة من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين، تمهيداً للتّّعيين على الوظائف المُحدثة لديها.ويأتي القرار في إطار الدَّعم الأردني المستمرّ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني لدائرة أوقاف القدس وجهودها المبذولة لرعاية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس، وفي اطار الرعاية والوصاية الهاشميَّة على المقدَّسات.