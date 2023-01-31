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الثلاثاء، 31-01-2023 04:18 م

الحكومة تقرر تثبيت اسعار الكاز والديزل

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية اليوم الثلاثاء تثبيت سعر مادة الكاز لشهر شباط المقبل عند سعر 620 فلس/ لتر وذلك استناداً للتوجيهات الملكية السامية.

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 كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الديزل عند سعره الحالي والبالغ 820 فلس/لتر والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.


 جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للجنة الذي عقدته اليوم الثلاثاء 31 كانون الثاني لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-28 شباط المقبل).
 وتم خلال الاجتماع استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الثاني ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الاول الماضي، حيث تبين للجنة ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالمياً خلال شهر كانون الثاني الحالي.

 

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