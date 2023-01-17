إطلاق 20 خدمة إلكترونية لدائرة الأراضي والمساحة

الوكيل الإخباري - أطلقت دائرة الأراضي والمساحة، 20 خدمة إلكترونية كمرحلة أولى للوصول لخدمات دقيقة وسريعة تلبي احتياجات المتعاملين مع الدائرة.

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وقال مدير عام الدائرة بالوكالة حسام أبو علي خلال افتتاح مركز الخدمات الإلكترونية لدائرة الأراضي والمساحة، إنّ الدائرة تعمل حاليا على مراجعة القيمة الإدارية للأراضي للوصول إلى قيمة تعكس القيمة الواقعية والعادلة.



ووفقا لبيان صادر عن دائرة الأراضي، أطلقت خدمات : "نقل الملكية، خدمات المقدرين العقاريين، البيع العادي، بيع بين الأقارب، بيع بين الشركاء، الهبة، كذلك الخدمات السريعة، إصدار سند تسجيل، إصدار مخطط أراضي" حيث يمكن من خلال هذه الخدمات تقديم طلب إصدار مخطط تفصيلي للأرض أو العقار من قواعد بيانات نظام الدائرة.



ويمكن طلب كشف وجود أملاك أو كشف عدم وجود أملاك، و خدمات المساحين والتي تشمل، منح رخصة مساح مرخص، تجديد رخصة مساح مرخص، إلغاء رخصة مساح مرخص، إيقاف رخصة مساح مرخص، إضافة إلى خدمات المكاتب العقارية والتي تشمل منح رخصة مكتب عقاري، تجديد رخصة مكتب عقاري، إلغاء رخصة مكتب عقاري، إيقاف رخصة مكتب عقاري، وخدمات المقدرين العقارية، إلى تشمل منح رخصة مقدر عقاري، تجديد رخصة مقدر عقاري، إلغاء رخصة مقدر عقاري، إيقاف رخصة مقدر عقاري.





