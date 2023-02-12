الحكومة تقر صندوق التكامل الاجتماعي والادخار لموظفي البلديات

الوكيل الاخباري - أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام صندوق التَّكافل الاجتماعي والادِّخار لموظَّفي البلديَّات لسنة 2023م.



ويهدف النِّظام إلى المساهمة في تحسين المستوى المعيشي لموظَّفي البلديَّات، من خلال إنشاء صندوق التَّكافل والادِّخار لهم ولموظَّفي مجالس الخدمات المشتركة، إذ ينظِّم النِّظام عمل الصَّندوق وإدارته والإشراف عليه.

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