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الأربعاء، 14-12-2022 04:26 م

الوطني لشؤون الأسرة يطلق تطبيق أسرتي الخاص بالطفولة

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الوكيل الإخباري - أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية/ أجفند، تطبيق "أسرتي" وهو تطبيق تفاعلي يعمل على تنمية المهارات الذهنية للأطفال وتحسينها.

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وقال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، إن تطبيق "أسرتي" الذي جاء إطلاقه على هامش فعاليات المؤتمر الوطني لتنمية الطفولة المبكرة- الواقع والفرص، يأتي انطلاقاً من دور المجلس الذي يعتبر قضايا الأسرة أولى أولوياته.


وبين أن التطبيق يهدف إلى تزويد الأطفال بالخبرات النمائية التي تساعدهم في بناء الشخصية وتطويرها، حيث يتضمن التطبيق مجموعة من المهارات النمائية التي يجب أن يتقنها الطفل خلال عدد من المراحل العمرية، وفقا لعدة جوانب، أهمها التطور اللغوي والاجتماعي والانفعالي والمعرفي وغيرها.


ويستطيع المهتمون من أولياء الأمور والأسر والقائمين على رعاية الأطفال والجمعيات ذات العلاقة الدخول للتطبيق من خلال Google Play أو من خلال App Store.

 

 

 




 

 


 

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