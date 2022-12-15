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الخميس، 15-12-2022 10:54 ص

الأشغال المؤقتة 20 سنة لمتهمين استوردوا مواد مخدرة من سوريا

محكمة امن الدولة (1) - Copy


الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة أمن الدولة، قرارا بحق متهمين استوردوا كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، يقضي بوضع المتهم الأول بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة، وبغرامة مالية 20 ألف دينار مع الرسوم.

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وقررت أيضا، وضع المتهم الثاني بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات والغرامة المالية 10 آلاف دينار والرسوم ومصادرة المواد المخدرة والمضبوطات كافة.


المحكمة، أصدرت أمس الأربعاء، قرارها برئاسة العقيد القاضي العسكري موفق المساعيد وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة والمقدم القاضي العسكري رامي العزام بحق المتهمين، بعد أن ثبت للمحكمة قيام المجرم الأول باستيراد كمية كبيره من حبوب الكبتاغون المخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية خلال عام 2021 بقصد الاتجار بها وقيامه بتاريخ 24 شباط/فبراير 2022، بمحاولة تهريب كمية كبيرة أخرى من حبوب الكبتاغون المخدرة بلغ عدها (1920000) برفقة المتهم الثاني ومجموعة من الأشخاص.


وتمكن المتهمون من إخفاء هذه الكميات داخل مدافئ حطب بطريقة سرية وفنية وقد حال اكتشاف رجال مكافحة المخدرات لتلك الحبوب وضبطها من قبلهم وإلقاء القبض على المتهم الأول، وهو سوري الجنسية، وعلى المتهم الثاني بدون وصولها إلى المتعاطين.


وقررت المحكمة وبالنظر لجسامة وخطورة أفعالهما الآثمة ومراعاة للظروف المحيطة بالجريمة المرتكبة وأثرها الكبير على أمن وسلامة المجتمع الأردني واستقراره وسلامة أفراده وحدوده وبما يسهم في تحقيق مبدأ الردع العام والخاص، الحكم على المتهمين، إضافة إلى مصادرة المواد المخدرة والمركبات والمبالغ المالية وكل المضبوطات بهذه القضية.


وفي قضية أخرى، أصدرت المحكمة حكما على متهم آخر يحمل الجنسية السورية بالأشغال لمدة عشر سنوات والغرامة 10 آلاف دينار، بعد أن ضبط بالمركبة التي يستقلها داخل مركز حدود جابر من قبل مرتبات مكافحة المخدرات (88000) حبة من حبوب الكبتاغون المخدر والتي أحضرها من الأراضي السورية بقصد الاتجار بها.

 




 

 


 

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