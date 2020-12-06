الأحد 06-12-2020
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الأحد، 06-12-2020 08:28 م

الحكومة تكشف عن دعم نقدي جديد للأسر الفقيرة والمحتاجة

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة الأحد، إن الصندوق سينفذ برنامجين مطلع العام المقبل الأول يتعلق بتوسعة الدعم التكميلي ليصل 85 الف أسرة بدلا من 50 ألف أسرة.
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وأضاف في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أن العام المقبل سيشهد اطلاق برناج تكافل 3 وهو دعم نقدي مؤقت يستهدف الأسرة الفقيرة والمحتاجة التي دخلت دائرة الفقر خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الدعم التكميلي اُطلق مع بداية عام 2019 وغير مرتبط بأزمة كورونا وإنما بمكافحة الفقر، مشيرا إلى أن البرنامج هدفه شريحتين الفقراء فقرا نسبيا بمعنى من لديه عجز مادي إضافة لفئة العمال الفقراء.

 




 

 


 

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