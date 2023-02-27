الحكومة تكشف مهام وصلاحيات مجلس الاستثمار

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الاستثمار، اليوم الاثنين، عن مهام وصلاحيات مجلس الاستثمار.

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ويعنى المجلس بإقرار السياسة الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة والرؤية الاقتصادية والخطط والبرامج التنفيذية الاقتصادية والاجتماعية.



وعلى المجلس مناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار والتوجيه بشأنها.



وللمجلس التوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار.



ومن مهام المجلس إقرار الخارطة الاستثمارية للمملكة ومتابعة تحديثها.



كما على المجلس التوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.



ويبت المجلس في الخلافات التي قد تنشأ بين الجهات الرسمية فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية.



ومن صلاحياته أي أمور أخرى تتعلق بالاستثمار باستثناء ما هو من صلاحيات وزارة الاستثمار.



