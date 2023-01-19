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الخميس، 19-01-2023 09:17 م

الحكومة تكشف موعد الانتهاء من مشروع الباص السريع

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الوكيل الاخباري  - قدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الخميس، إيجازاً لعدد من الاستراتيجيات والمشاريع التي تم إنجازها وتلك القائمة والمنظورة مستقبلا، لافتاً إلى الأوامر التغييرية التي صدرت بشأن مشروع الباص السريع، مؤكداً الانتهاء منه بنهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية، في اجتماع عقدته برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور أعضاء اللجنة، وعدد من النواب، موازنة وزارة الأشغال العامة والدوائر التابعة لها، وذلك ضمن مواصلة مناقشة اللجنة لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

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