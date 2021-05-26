الحكومة تكشف موعد عودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات

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الوكيل الاخباري - أكدت وزير الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، الأربعاء فتح مجموعة من القطاعات المغلقة اعتباراً من الأول حزيران/يونيو المقبل وفق مجموعة من الاشتراطات من أهمها تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.
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وأشارت علي خلال مؤتمر صحفي إلى أن "المرحلة الثانية سيتم خلالها اتخاذ مجموعة من الإجراءات التخفيفية منها تقليص ساعات الحظر الجزئي للأفراد والمؤسسات".

"المرحلة الثالثة سيتم إلغاء الحظر الجزئي والكلي وعودة التعليم الوجاهي للمدارس والجامعات والسماح لوسائل النقل العام بالعمل بطاقتها الاستيعابية الكاملة"، وفق ما قالت علي.

لكن الوزيرة لفتت إلى أن "خطة فتح القطاعات ستخضع للتقييم وفقاً لمستجدات الوضع الوبائي".

 




 

 


 

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