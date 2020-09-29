الثلاثاء 29-09-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تناقش مستجدات كورونا

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الثلاثاء، 29-09-2020 11:54 ص

في جلسة اعتيادية

الحكومة تناقش مستجدات كورونا

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الدكتور عمر الرزاز- أرشيفية


الوكيل الإخباري - يعقد مجلس الوزراء ، جلسته الاعتيادية ، الثلاثاء ، برئاسة رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز .

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ويأتي الاجتماع ، لمناقشة عدد من المواضيع المطروحة على جدول أعمال المجلس ، عدا عن التطرق إلى آخر المستجدات حول وباء كورونا، والوقوف على أهم القـــرارات التي من شأنها حمايــة الأردنيين من الفيروس، والتخفيف من وطـأة الجائحة .

 

وسيتم الإعلان عن القرارات الرسمية ، بعد بحثها ومناقشتها ، مع المعنيين في ملف كورونا.

 

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