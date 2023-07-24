الحكومة توزع قسائم شرائية ومساعدات نقدية لهذه الفئة

الوكيل الإخباري - اعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة عن توزيع 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 ديناراً على الأسر الفقيرة والمحتاجة، وتقديم مساعدات نقدية لـ 50 يتيماً و 50 طالب علم جامعيا بواقع 100 دينار لكل منهم، إضافة إلى توزيع 300 طرد غذائي لعائلات في جرش.

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بين الخلايلة خلال افتتاحه الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني في قضاء برما بمحافظة جرش أن الوزارة تعمل على رعاية أموال الزكاة من خلال الصندوق، ويجري إنفاقها وفق المصارف الشرعية المحددة، مُؤكّدًا أنّ رواتب العاملين والعاملات والمصاريف الإدارية للصندوق، تُصرف من موازنة الدولة.



وأضاف إن الوزارة تدعم الصندوق عبر مديرية البرامج الوقفية وعائدات استثمار أموال الوقف، مُشيرًا إلى خطة الوزارة في تنمية أموال الوقف وفق خطة واستراتيجية واضحة، بما يتوافق مع الشرعية الإسلامية الحنيفة.



وأشار إلى أن التوجيهات الملكية السامية في النزول إلى الميدان والاستماع لملاحظات المواطنين والوقوف على احتياجاتهم؛ تشكل دافعاً للعطاء والإنجاز، مبيناً أن الوزارة دأبت على إقامة الملتقيات الخيرية والأيام الطبية المجانية لتحقيق التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع اِمتثالاً لمبادئ الإسلام وتعاليمه الكريمة السمحة.

إلى ذلك، افتتح الخلايلة اليوم الطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة، بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية، وشمل على تقديم الرعاية الطبية والصحية لسكان المنطقة.