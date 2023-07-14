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الجمعة، 14-07-2023 07:34 م

النيران تأتي على 1200 دونم بغابات جرش عجلون

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الوكيل الاخباري - تسببت الحرائق المندلعة في محافظتي عجلون وجرش، إلى اندلاع النيران في قرابة 1200 دونم، وسط جهود للسيطرة على الحرائق وإخمادها.

وما زالت الجهود مستمرة في مكافحة الحريق الكبير الذي يمتد بين محافظتي عجلون ومحافظة جرش.

كما أن منطقة النجدة وهي من المناطق التي يشملها الحريق وتمتد إليها عمليات الإطفاء، ومنطقة وادي الشام الذي يضم أكثر من 5 آلاف دونم.

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واشتعل قرابة 1200 دونم، وسط جهود للسيطرة على الحريق سواء من المناطق الأرضية أو من العمليات التي تقوم بها طائرات سلاح الجو والتي تأخذ المياه من سد الملك طلال وترسلها لمنطقة الحريق.


كما أن الحريق الذي يمتد من منطقة إلى أخرى قد يساهم في تعطيل عمليات السيطرة على الحريق بشكل عام، وقال إن طبيعة المنطقة وتضاريسها تعطل عملية السيطرة على هذا الحريق.


 




 

 


 

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