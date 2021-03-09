الثلاثاء 09-03-2021
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الثلاثاء، 09-03-2021 11:38 ص

إجراءات مُشدّدة

الحكومة توضح بشأن القرارات القادمة

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صخر دودين


الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين إن الحكومة ملتزمة بخطاب العرش السامي الذي طلب من الحكومة ايلاء صحة المواطن الدرجة الأولى وايلاء رزق المواطن نفس الدرجة لأن قطع الاعناق ولا قطع الأرزاق، فموضوع الحظر الشامل غير وارد.

وأضاف في تصريحات صحافية الثلاثاء، أن حظر الجمعة سيستمر وسيكون أشد وسيتم زيادة ساعات الحظر الليلي، مع اتاحة خدمة التوصيل ليكون متاح للمواطنين قضاء حوائجهم، وسيكون هناك اجراءات فيما يتعلق بالمدارس خلال الأسبوعين القادمين، كون المنحنى الوبائي صعد بشكل خطير جدا ولا بد من الحد منه.

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ولفت إلى أن الاجراءات القاسية التي تم الحديث عنها هي زيادة مدة ساعات الحظر الليلي، وحظر صارم يوم الجمعة، وتطبيق القانون بشكل واضح وصريح كونه لم يطبق بشكل كامل بحق مخالفي الاجراءات وأوامر الدفاع.

 

وزاد " لا بد أن يعرف الجميع بأن الدولة وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين ستطبقه على الجميع دون أي استثناء وبصرامة".

وبين أنه كل مكان يوجد به تجمع سواء النوادي الرياضية ومدارس ومقاهٍ وبيوت العزاء سيتم حظره في المطلق خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.

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