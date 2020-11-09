الإثنين 09-11-2020
الوكيل الاخباري

إيعاز من مدير الأمن للقادة ومديري الميدان

الحكومة توعز بسبب الحظر الشامل والأردنيون يتهافتون على الشراء

هذا ما سيطلبه منك رجل الأمن قبل الاقتراع - فيديو

التربية للوكيل : مخالفة المدارس الخاصة تصل لغرامة بـ100 ألف دينار

الخصاونة يغرد على تويتر في ذكرى تفجيرات عمان

أردنيون عبر برنامج الوكيل : دعوة للجميع للمشاركة بالاقتراع

تعليق الدوام في بنك تنمية المدن والقرى اليوم

تعديل مواعيد مستشفى الجامعة

بدء تنفيذ الخطة الأمنية قبــــل الانتخابات

صرف رواتب التعليم الإضافي




الإثنين، 09-11-2020 12:25 م

ينتهي الحظر حتى صباح الأحد

الحكومة توعز بسبب الحظر الشامل والأردنيون يتهافتون على الشراء

تعا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قبل أن يدخل الحظر الشامل حيز التنفيذ ، بعد الانتهاء من الاقتراع، فقد بدأ أردنيون بالتهافت على شراء المواد الغذائية خلال اليومين الماضيين ، واتضح ذلك جليّا ، صباح اليوم الإثنين ، في الأسواق والمخابز ، ومحال بيع الخضار والفواكه.

اضافة اعلان
 

ولأن الحكومة تعلم مُسبقا بتبعات الحظر الشامل ، فقد أوعز رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء مساء أمس الاحد للوزارات والدوائر والجهات المختصّة بضرورة التأكّد من توفر السّلع والخدمات خلال الأيّام التي تسبق بدء تنفيذ حظر التجوّل الشامل المقرّر اعتباراً من الساعة العاشرة مساء غد الثلاثاء وحتى صباح الأحد المقبل.


وأكّد الخصاونة - حينها -  أهميّة توفير السلع والخدمات التي يحتاجها المواطنون خلال هذه الفترة لتفادي التزاحم والتهافت عليها بشكل يخالف إجراءات الوقاية، مشدّداً على ضرورة التقيّد بتعليمات السلامة العامّة وأوامر الدفاع بهذا الخصوص.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
حوات

إيعاز من مدير الأمن لإنجــاح الانتخابات

1af3260a-3a2a-4f73-9693-e766f7e76653

مطالب بتمديد ساعات تجول المواطنين قبل الحظر

امن

هذا ما سيطلبه منك رجل الأمن قبل الاقتراع - فيديو

20

مركز الحسين للسرطان يعلن عن حاجته للتبرع بالدم

d-sarahanews-875-اخبار-الاردن-الخصاونة-يصدر-بيانا-بالمستثنيون-من-حظر-الانتخابات

الخصاونة يغرد على تويتر في ذكرى تفجيرات عمان

ab7b28732d1167eca6482fbfacf765df

السفارة الاذربيجانية تحتفي بيوم العلم في عمان

أخبار متعلقة
1120206202639128669601

الحكومه تحدد الحظر الشامل مساء الثلاثاء بعد الاقتراع

10202030173648748514150

هكذا بدت شوارع الزرقاء في الحظر الشامل اليوم - صور

الامن

توضيح أمني بشأن فيديو مخالف للحظر الشامل وتحذيرات

حظ

173 مخالفة لتعليمات الحظر الشامل اليوم

حظ

موعد بدء العمل بالحظـر الشامل

1020202618542616283026

تعديل على اوقات الحظر الشامل بالاردن يوم الجمعة