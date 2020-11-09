الحكومة توعز بسبب الحظر الشامل والأردنيون يتهافتون على الشراء

الوكيل الإخباري - قبل أن يدخل الحظر الشامل حيز التنفيذ ، بعد الانتهاء من الاقتراع، فقد بدأ أردنيون بالتهافت على شراء المواد الغذائية خلال اليومين الماضيين ، واتضح ذلك جليّا ، صباح اليوم الإثنين ، في الأسواق والمخابز ، ومحال بيع الخضار والفواكه.

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ولأن الحكومة تعلم مُسبقا بتبعات الحظر الشامل ، فقد أوعز رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء مساء أمس الاحد للوزارات والدوائر والجهات المختصّة بضرورة التأكّد من توفر السّلع والخدمات خلال الأيّام التي تسبق بدء تنفيذ حظر التجوّل الشامل المقرّر اعتباراً من الساعة العاشرة مساء غد الثلاثاء وحتى صباح الأحد المقبل.



وأكّد الخصاونة - حينها - أهميّة توفير السلع والخدمات التي يحتاجها المواطنون خلال هذه الفترة لتفادي التزاحم والتهافت عليها بشكل يخالف إجراءات الوقاية، مشدّداً على ضرورة التقيّد بتعليمات السلامة العامّة وأوامر الدفاع بهذا الخصوص.

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