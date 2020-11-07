السبت 07-11-2020
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السبت، 07-11-2020 08:21 م

الحكومه تحدد الحظر الشامل مساء الثلاثاء بعد الاقتراع

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الوكيل الاخباري - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بلاغاً حدد فيه ساعات الحظر الشامل الذي سينفّذ بعد إجراء الانتخابات النيابية، بحيث يبدأ تطبيقه من الساعة التاسعة مساء للمنشآت، والساعة العاشرة مساء للأفراد بعد الانتهاء من عملية الاقتراع وإغلاق الصناديق يوم الثلاثاء الموافق العاشر من تشرين الثاني الحالي، وينتهي عند الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الموافق للخامس عشر من تشرين الثاني الجاري.
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واستثنى رئيس الوزراء بناء على طلب مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب  من القرار المرشحين ومندوبي القوائم في مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية العامّة لمجلس النواب التاسع عشر، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء وكوادر لجان الانتخاب في الميدان، والمراقبين المحليين والدوليين والإعلاميين والصحفيين المعتمدين لدى الهيئة المستقلة، وذلك لحين انتهاء الهيئة من إعلان النتائج النهائية وإرسالها للجريدة الرسميّة، مع الإبقاء على تخصيص ساعة لتمكين المواطنين من أداء صلاة الجمعة سيراً على الأقدام كما جرت العادة في أيام الجمع الماضية.

وكان رئيس الوزراء قد خاطب رئيس مجلس مفوضّي الهيئة المستقلة للانتخاب لبيان الرأي بإمكانية تنفيذ حظر تجوّل شامل بعد انتهاء عملية الاقتراع بناءً على توصية وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا في المملكة الدكتور وائل الهياجنة، وذلك بهدف الحدّ من انتشار الفيروس، مؤكداً حرص الحكومة على دعم الهيئة المستقلّة لإنجاح مجريات العملية الانتخابية.

واجتمع مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم السبت في مقرّ الهيئة لتدارس مخاطبة رئيس الوزراء ببدء الحظر الشامل من مساء الثلاثاء، وأوصى بالموافقة على مضمون ما جاء في كتاب رئيس الوزراء.

 




 

 


 

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