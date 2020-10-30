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الجمعة، 30-10-2020 03:04 م

الفيديو مضى عليه سنوات

توضيح أمني بشأن فيديو مخالف للحظر الشامل وتحذيرات

الامن
مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي، ان الفيديو الذي جرى تداوله اليوم وحاول البعض ترويجه بأنه مسيرة وقعت اليوم في إحدى محافظات المملكة وتضمنت تجاوزات، هو " فيديو قديم مضى عليه سنوات" .

ولفت في تصريح صحافي ، وصل "الوكيل الإخباري" ، انه لم يخرج اية مسيرات اليوم في تلك المحافظة ، او في اي محافظة اخرى ، وان جميع المحافظات شهدت التزاما وتعاونا من المواطنين بإجراءات صلاة الجمعة وتطبيـــق تعليمات الحظر الشامــل.

ودعا السرطاوي، المواطنين الحذر مما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار وفيديوهات ، يقصد بها تضليل الراي العام ، وسيتم متابعة ناشري مثل تلك الاشاعات والفيديوهات وتحويلهم للقضاء.

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