توضيح أمني بشأن فيديو مخالف للحظر الشامل وتحذيرات

الوكيل الإخباري - أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، العقيد عامر السرطاوي، ان الفيديو الذي جرى تداوله اليوم وحاول البعض ترويجه بأنه مسيرة وقعت اليوم في إحدى محافظات المملكة وتضمنت تجاوزات، هو " فيديو قديم مضى عليه سنوات" .



ولفت في تصريح صحافي ، وصل "الوكيل الإخباري" ، انه لم يخرج اية مسيرات اليوم في تلك المحافظة ، او في اي محافظة اخرى ، وان جميع المحافظات شهدت التزاما وتعاونا من المواطنين بإجراءات صلاة الجمعة وتطبيـــق تعليمات الحظر الشامــل.



ودعا السرطاوي، المواطنين الحذر مما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اخبار وفيديوهات ، يقصد بها تضليل الراي العام ، وسيتم متابعة ناشري مثل تلك الاشاعات والفيديوهات وتحويلهم للقضاء.

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