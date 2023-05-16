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الثلاثاء، 16-05-2023 09:25 م

الحكومة : فاتورة المياه ستصدر شهريا في أيلول المقبل

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الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، الثلاثاء، إن الحكومة ستعلن عن خطة لإعادة هيكلة تعرفة المياه، مشيرا إلى أن فاتورة المياه ستصدر شهريا في أيلول المقبل.

وأضاف الشريدة، في تصريحات صحفية، أن هناك فريقا يعمل على إعداد خطة إعادة الهيكلة، حيث سيتم الإعلان عنها بشفافية.

وأعلنت وزارة المياه والري، في وقت سابق، أنها "سترفع تدريجيا" تعرفة المياه خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن التعرفة لن يطرأ عليها أي تغيير خلال العام الحالي.

وعن إصدار فاتورة المياه شهريا، قال الشريدة، إن الحكومة لم تتراجع عن القرار، لكنه تأخر بسبب تحديات فنية.

وأشار إلى أن إصدارها شهريا سينعكس إيجابا على المستهلك؛ حيث إن حجم الفاتورة سيكون أقل بكثير مما يدفعها كل 3 أشهر، وسينعكس إيجابا على المياه، وسيعزز من منظومة التحصيل القائمة في الفاتورة.

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