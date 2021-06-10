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الخميس، 10-06-2021 10:27 ص

خطة فتح القطاعات كما هي

الحكومة : لا تغيير على دوام الموظفين حاليا

دود
صخر دودين


الوكيل الإخباري - كشف وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين ، أنه لا تغيير على خطّة فتح القطاعات.

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وبين دودين استمرار دوام الموظّفين بنسبة 50 % حتى بداية تموز.

 

ونفى تغيير الخطة الحكومية بشأن دوام الموظفين، منوّها أنه لا تغيير على الخطّة الحكوميّة للفتح التدريجي للقطاعات التي أعلنتها الحكومة بتاريخ السادس والعشرين من أيار الماضي، التي تفيد باستمرار عمل المؤسّسات والدوائر الحكوميّة بنسبة (50 %)حتى نهاية الشهر الحالي.

 

وتابع دودين " ستتم عودة دوام الموظّفين بنسبة (100%) اعتباراً من تاريخ الأول من تموز القادم (2021/ 1/7) مع استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي ، والتقيّد بالبروتوكولات الصحيّة المتّبعة.

 

 




 

 


 

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