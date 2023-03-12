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الحكومة: لا قرار بتخفيض وزن أسطوانة الغاز أو رفع سعرها - فيديو

الأحد، 12-03-2023 11:59 ص

الحكومة: لا قرار بتخفيض وزن أسطوانة الغاز أو رفع سعرها - فيديو

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الوكيل الإخباري - نفى وزير الطاقة صالح الخرابشة وجود أي قرار بتخفيض وزن أسطوانة الغاز أو كمية الغاز فيها.

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وقال الخرابشة، خلال جلسة لمجلس الأعيان، اليوم الأحد، إن الحكومة مستمرة بدعم أسطوانة الغاز والإبقاء على سعرها عند 7 دنانير.

 

وأضاف أن وزن الأسطوانة هو 12.5 كغ، وهناك جهات رقابية مسؤولة عن المتابعة الدورية على الوكالات وعلى مستودعات الغاز.

 

 




 

 


 

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