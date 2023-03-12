الحكومة: لا قرار بتخفيض وزن أسطوانة الغاز أو رفع سعرها - فيديو

الوكيل الإخباري - نفى وزير الطاقة صالح الخرابشة وجود أي قرار بتخفيض وزن أسطوانة الغاز أو كمية الغاز فيها.

اضافة اعلان

وقال الخرابشة، خلال جلسة لمجلس الأعيان، اليوم الأحد، إن الحكومة مستمرة بدعم أسطوانة الغاز والإبقاء على سعرها عند 7 دنانير.

وأضاف أن وزن الأسطوانة هو 12.5 كغ، وهناك جهات رقابية مسؤولة عن المتابعة الدورية على الوكالات وعلى مستودعات الغاز.