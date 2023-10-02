الإثنين 02-10-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة: يجب تفعيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

الحكومة : لا يشترط موافقة والدي الطفل لإعطاء مطعوم الحصبة

الناطق الرسمي: يجب تفعيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

كييف تدعو الاتحاد الأوروبي لنقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا

وزير التعليم العالي: لا شواغر في التخصصات الطبية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

إمبراطورية أعمال ترامب مهددة مع بدء محاكمته في نيويورك بتهم الاحتيال

مطالبة بتخصيص مقاعد الطب للطلبة المعيدين

الغارديان: وزير الدفاع البريطاني يرفض إرسال سفن حربية إلى البحر الأسود

إصابة 5 طالبات بضيق تنفس لاستنشاقهن مبيدا حشريا

الإثنين، 02-10-2023 09:10 م

الحكومة : لا يشترط موافقة والدي الطفل لإعطاء مطعوم الحصبة

5533


الوكيل الاخباري - أكدت الحكومة أن المطاعيم واللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم من ضمنها الحصبة "إلزامية" ولا يشترط لإعطائها موافقة والدي الطفل، وذلك استنادا لقانون الصحة العامة الواجب التطبيق استنادا للمادة 4 من قانون حقوق الطفل.

وقال وزير الاتصال الحكومي مهنّد المبيضين الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاثنين، عمّا إذا كان المطعوم إجباريا للطلبة: "لا يوجد مناورة في موضوع صحة الأبناء".

وتابع: " قرار وزير الصحة بإعطاء المطاعيم واللقاحات المستوفية للمواصفات العالمية والمعتمدة من الجهات المخولة قانونيا بهدف مكافحة ومنع انتشار الأمراض المعدية والخطيرة والمميتة ملزم وواجب التنفيذ، وفي حال التعارض بين قانون حقوق الطفل وقانون الصحة العامة، فإن قانون الصحة العامة هو القانون الواجب التطبيق استنادا للمادة 4 من قانون حقوق الطفل.

وقال إن المطاعيم واللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ومن ضمنها الحصبة إلزامية ولا يشترط لإعطائها موافقة والدي الطفل.

وأضاف: " نحن نحب أن يكون المواطن مسؤولا وشريكا، ولا أتصور أن ولي أمر يوقع على شهادة أو على ورقة ترفض المطعوم".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
651affdc89771

الحكومة: يجب تفعيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

22

الناطق الرسمي: يجب تفعيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات

470802_1_1664888692

وزير التعليم العالي: لا شواغر في التخصصات الطبية

55

إصابة 5 طالبات بضيق تنفس لاستنشاقهن مبيدا حشريا

1020231192747700426779

الملك يعزي عشيرتي الياصجين والمزرعاوي

1

تنفيذي لواء الوسطية يناقش الاستعدادات لفصل الشتاء

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

أول قرارات حكومة الخصاونة بعد التعديل الوزاري

وزارة التربية والتعليم

تعميم من وزارة التربية على جميع المدارس

مدرسة

قرار يشمل جميع طلاب المدارس الشهر المقبل

1695470344922

"الوطني لحقوق الإنسان" يدعو لإطلاق برامج تعليمية للغة الإشارة

42023251866163420453

الأردن يسلم مطلوبًا لفلسطين

main_image650c5abfec01a

إعداد قائمة من 14 طريقا لطرحها على نظام مدفوع الأجر