الأربعاء 26-07-2023
الوكيل الاخباري

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

مهرجان صيف عمّان الدولي للتسوق ينطلق الخميس

حوارية في الطفيلة حول الواقع السياحي

ورشة للتوعية من مخاطر الزئبق وآثاره على صحة الإنسان والبيئة

وزير التربية يكشف عن قرار هام بشأن المدارس الحكومية والخاصة

تقرير: النساء أكثر احتمالاً بـ1.5 مرة لخسارة وظائفهم الحالية من الرجال

أولمبياد 2024.. استبعاد روسيا وبيلاروس من لائحة المدعوين

بيان من جمعية البنوك الأردنية بشأن تقديم دعم مالي لهذه الفئات

بدء الامتحانات العملية للشامل غدا

رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا من أبناء شهداء جنين

الأربعاء، 26-07-2023 04:26 م

الحكومة: نحرص على تطوير قطاع الزيتون

1572617812431


الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات حرص الوزارة على متابعة جميع الإجراءات اللازمة لتطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون في الأردن على الصعيد المحلي والدولي.

اضافة اعلان


وثمن الحنيفات خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، مع نقيب النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تيسير النجداوي، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة، دور النقابة ومنتجي الزيتون ومالكي المعاصر من خلال الدور البارز الذي يقدموه في هذا القطاع.


وأشار إلى أهمية الترويج والتسويق لزيت الزيتون في الأسواق العالمية، إذ أن زيت الزيتون يحظى بميزة نسبية ونوعية على الصعيد الإقليمي والدولي.


وأكد أهمية شجرة الزيتون وزيتها على المستوى المحلي اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وثقافيا، لافتا إلى أن الوزارة مستمرة في دعم القطاع الزراعي بشكل عام وقطاع الزيتون وزيت الزيتون الذي يأتي ضمن الأولويات في الخطة الوطنية.


من جهته، ثمن النجداوي خطوات الوزارة في تطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون على الصعيد المحلي والعالمي، مؤكداً دور المعاصر في هذا القطاع الحيوي بتوفير أفضل وسائل استخلاص الزيت وتقديم الخدمة للمزارع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

64c1112ba28a6

مهرجان صيف عمّان الدولي للتسوق ينطلق الخميس

7202312155330993809870

حوارية في الطفيلة حول الواقع السياحي

1690376859867

عمل الأعيان تلتقي ممثلات عن الاتحاد النسائي

images

النقل البري تسمح للرؤوس القاطرة بالعمل ضمن النقل المبرد مع دول الخليج

ttt

ورشة للتوعية من مخاطر الزئبق وآثاره على صحة الإنسان والبيئة

أخبار متعلقة
7202311523205593199

الأمن يبيّن حقيقة تعرّض رقيب سير للإعتداء بأداة حادة في عمّان

1688132520436

تصريحات من وزير الاوقاف حول عودة بعثة الحج الاردنية

6202327153232999932410

اليونيسف تطلب أردنيين للعمل برواتب تصل لـ 900 دينار - رابط التقديم

1688224474721

نقابة المقاولين :إمتحان الجاهزية لتأهيل وتهيئة المقاولين الجدد

10c1a07d-d66f-4580-8d76-783003d81782

حقيقة فاتورة مطعم بـقيمة ألف دينارا تثير مواقع التواصل

جرش

تواصل فعاليات صيف الأردن في جرش