الشمالي: الحكومة تحرص على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي

الوكيل الإخباري -

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قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إن الصادرات الأردنية لاسيما الصناعية منها، سجلت في النصف الأول من العام الحالي نموا غير مسبوق زاد عن 6.5 % وهو ما كانت عليه العام الماضي.وأكد الوزير الشمالي خلال زيارته غرفة صناعة إربد لتهنئة مجلس إدارتها المنتخب أن نمو حجم الصادرات يتطلب من القطاعات كافة وخصوصا القطاع الصناعي رفع طاقته الإنتاجية المقرونة بالجودة التي تؤهلها للمنافسة عالميا بالإضافة الى إيجاد أسواق جديدة حتى لا يرتهن حجم الصادرات بظروف بعض الدول التي تستوعب الحجم الأكبر من الصادرات الأردنية.وأشار إلى أن برامج الدعم الحكومية ستركز ضمن الخطة الاستراتيجية لتحديث وتطوير المنظومة الاقتصادية على البرامج التقنية والمهنية كسلاح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستمرة من جانب، ومواجهة تحديات البطالة التي وصلت إلى 23 % من جانب آخر.وقال الشمالي إن الخطة تستهدف توفير مليون فرصة عمل حتى 2033 وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه بشراكة بناءة و حقيقية مع القطاع الخاص الذي يقع تطويره ونموه ومواجهة التحديات التي يعاني منها في صلب اهتمام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية قادرة على توطين الاستثمار وجذب استثمارات جديدة ونوعية.