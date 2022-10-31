الحكومة ترفع سعر مادتي الديزل والكاز

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكدت لجنة تسعير المشتقات البترولية انه عند تطبيق المعادلة السعرية لمادتي الديزل والكاز وفقا للأسعار العالمية تبين أن الكلفة الفعلية لمادة الديزل تبلغ 950 فلس/لتر ولمادة الكاز تبلغ 890 فلس/لتر، وللتخفيف على المواطنين وتماشيا مع سياسة الرفع التدريجي للأسعار وصولاً الى كلفها الفعلية تقرر رفع سعر مادتي الديزل والكاز بمقدار 35 فلسا لكل منهما، وبذلك يصبح سعري الديزل والكاز 860 فلس/لتر بدلاً من 825 فلس/لتر، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.



وتجدر الإشارة إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 90 دولارا للبرميل في شهر أيلول الماضي إلى 93.4 دولار للبرميل المسجل في شهر تشرين أول الحالي.

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