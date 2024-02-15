الخميس 15-02-2024
الوكيل الاخباري
 

فيديو - تساقط برد غزير في معان

فيديو- الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوب لبنان

بيان هام من السفارة الإماراتية في عمّان

مستشفى غزة الأوروبي: مراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر بحاجة لنقل للخارج

بن غفير: العالم يريد أن يمنح الفلسطينيين دولة وهذا لن يحدث

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم !

إيقاف مؤقت لخدمات الأحوال المدنية والجوازات الرقمية

الحكومة والصحة العالمية تعقدان حوارا لتعزيز النظام الوطني التنظيمي والصناعات الدوائية في الأردن

وزير الشتات الإسرائيلي: نرفض الخطة الأميركية للاعتراف بالدولة الفلسطينية

7 شهداء من عائلة واحدة في قصف الاحتلال بناية سكنية جنوب لبنان

الخميس، 15-02-2024 11:10 ص

الحكومة والصحة العالمية تعقدان حوارا لتعزيز النظام الوطني التنظيمي والصناعات الدوائية في الأردن

217981


الوكيل الإخباري- مندوباً عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ترأس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات اليوم الخميس اجتماعاً حوارياً رفيع المستوى في عمان مع وفد منظمة الصحة العالمية الذي يزور المملكة، والذي تقوده الدكتورة يوكيكو ناكاتاني، المديرة العامة المساعدة المعنية بإتاحة الأدوية والمنتجات الصحية في المنظمة وبحضور الشركاء المحلّيين كوزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بهدف تقوية النظام الوطني التنظيمي وتعزيز القدرة الإنتاجية للصناعات الدوائية في الأردن.

اضافة اعلان

 

وتحدث الوزير الهواري خلال الحوار حيث دعا إلى تظافر جميع الجهود من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة للتعاون في إطار دعم جهود المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الرامية لاجتياز تقييم منظمة الصحة العالمية، ورفع مستوى تصنيف الأردن في الصناعة الدوائية للمستوى الثالث، وأثر ذلك على تقوية وتعزيز النظام التنظيمي والرقابي على الدواء باعتباره جزءاً أساسياً ومهماً من النظام الصحي الوطني. وأوضح الوزير أن رفع مستوى التصنيف الدوائي في الأردن، سيساعد على فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة الصادرات، سواء إقليمياً أو عالمياً، حيث يطمح الأردن بأن يكون مركزاً إقليمياً أساسياً لتوفير الأدوية والمطاعيم للجميع، وإيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الصحي بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافةً إلى المساهمة في جذب استثمارات جديدة للقطاع الصحي والصيدلاني. بدورها، قالت الدكتورة جميلة الراعبي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن: "هذه الجهود المشتركة تمثّل تقدماً كبيراً نحو تعزيز النظام التنظيمي في الأردن ورفع القدرات الإنتاجية المحليّة". وأضافت أنه "عبر الشراكة الوطنية القويّة والمستمرّة، فإنّ منظمة الصحة العالمية على استعداد دائم لتقديم دعم ثابت ومستمر للأردن بناءً على التزام الحكومة الأردنية بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية الملكية السامية".

 

من جهتها، شددت الدكتورة يوكيكو ناكاتاني على أن "هذا الحوار يمثل علامة فارقة في رحلة النظام الوطني التنظيمي وتعزيز القدرة الإنتاجية للدول الأعضاء. ومن خلال التعاون المستمر، نقترب جميعًا أكثر من إحداث تحسن ملموس في نتائج الصحة العامّة والرفاه نحو تحقيق رؤية الصحة للجميع".

 

 

وقد ثمّن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات دور منظمة الصحة العالمية على جهودهم المستمرة في تعزيز دور الجهات الرقابية والسعي قدماً لمنح الأردن الأولوية في برنامج التقييم والاعتمادية للمحافظة على الموقع الرائد والمتميز في قطاع الدواء والذي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني ولتحقيق الميزة التنافسية لتطوير الصناعات الدوائية الأردنية، مشيرًا إلى دور المؤسسة المحوري في الرقابة على الدواء وتطوير الصناعات الدوائية، داعيًا إلى تكاثف وتظافر جميع الجهود لتحقيق هذه الغاية والتي تعد إضافة نوعية إلى جهود حكومتنا الرشيدة في خططها نحو الإصلاح.

وأكد مهيدات على أهمية الشراكة بين المؤسسات الوطنية والجهات ذات العلاقة للنهوض بالقطاع الدوائي والارتقاء به وتطوير الصناعات الدوائية انطلاقاً من الرؤية الملكية السامية للتحديث الاقتصادي التي تمثل خريطة طريق وطنية بمعايير طموحة وواقعية والسعي إلى تعزيز نظام الرقابة الوطني على الأدوية، من خلال تسهيل حصول المؤسسة العامة للغذاء والدواء على تقييم واعتمادية منظمة الصحة العالمية كونها الجهة الرقابية المسؤولة عن ضمان جودة وسلامة وفعالية الأدوية وتعزيز وتطوير الصناعات الدوائية والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

وشهد الحوار رفيع المستوى مشاركة فاعلة من جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة والعديد من الوزارات الأخرى المشاركة في هذا الحوار، إلى جانب الدور النافذ والمحوري الذي تلعبه المؤسسة العامة للغذاء والدواء في تيسير وتنفيذ الإجراءات التنظيمية ومخرجات الحوار وبمشاركة الرؤساء التنفيذيين للشركات الوطنية في قطاع الصيدلة.

تعدّ المهمّة رفيعة المستوى هذه بمثابة شهادة على الشراكة الدائمة بين منظمة الصحة العالمية والحكومة الأردنية والشركاء المحليين في الأردن، متّحدين بجهودهم لتمكين الوصول العادل إلى منتجات طبية عالية الجودة وبأسعار معقولة وبطرق مستدامة لضمان تحقيق التقدم الاقتصادي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
304705

بيان هام من السفارة الإماراتية في عمّان

2202481441180105835

إيقاف مؤقت لخدمات الأحوال المدنية والجوازات الرقمية

الملك 10

الملك يصل إلى لندن لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني

1120231154833787562787

جامعة الطفيلة تدعو طلاب لاستلام مستحقاتهم المالية - أسماء

6MZ5wYxWZwCHSWknFGPzpUNI2zuCPjGKPn6eC51N

وزارة التعليم العالي وعدد من الجامعات الأردنية تشارك بمعرض عالمي في الكويت

55

وزير الأوقاف يعلن ترتيبات موسم الحج للعام الحالي اليوم

أخبار متعلقة
12023289134831195025

الحكومة تطرح عطاء لشراء 100 - 120 ألف طن من القمح

20180418_1524044791-255-large

الدخل السياحي للأردن يرتفع 27.4% خلال 2023

12024492639337351532

المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

1705495993431

بحث التعاون بين البريد الأردني وتطوير الأعمال

1705489463926

3705 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس

WhatsApp Image 2024-01-17 at 2.08.11 PM

وزير المياه والري يستقبل السفيرة التونسية لدى الأردن