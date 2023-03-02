الحكومة ونقابة أصحاب محلات الذهب يبحثان تطبيق أنظمة غسيل الأموال

الوكيل الإخباري - التقى مجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، نائب رئيس الوزراء، ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان لبحث القضايا المتعلقة بقطاع الصاغة.

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وتم خلال اللقاء الذي عقد مؤخرا، بحث تذليل العقبات التي واكبت عملية تعديل قوانين الترخيص لمحلات ومشاغل الصاغة، وتطبيق أنظمة وبرامج قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.

بدوره أكد كريشان تذليل جميع العقبات أمام قطاع الصاغة، وذلك لحين الانتهاء من إجراء القوانين والتشريعات الجديدة بما يخدم المصلحة العامة للدولة والتجار على حد سواء.

وشارك في اللقاء: نقيب الصاغة ربحي علي علان، وأمين السر سليم ديب، وأمين الصندوق ذياب الشوابكة، وممثل النقابة في محافظات الجنوب عامر كريشان، وعضو مجلس النقابة خالد القطب، ومدير عام النقابة يحيى المعابرة.