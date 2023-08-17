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الخميس، 17-08-2023 10:07 ص

الحمل الكهربائي في الأردن يواصل الانخفاض ويصل لـ 3940 ميغاواط

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الوكيل الإخباري - واصل الحمل الكهربائي المُسجل على الشبكة في الأردن مساء أمس الأربعاء الانخفاض ليصل إلى 3940 ميغاواط. 

ووفقاً لبيانات شركة الكهرباء الوطنية، التي اطلع عليها " الوكيل الإخباري" وصلت الأحمال الصباحية إلى 3610 ميغاواط.

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وبلغ الحمل الأقصى الحدّ الأعلى في تاريخ المملكة يوم الاثنين الماضي، ووصل إلى 4220 ميغاواط، وذلك مع ذروة موجة الحرّ التي ما زالت تتأثر بها المملكة. 

وكانت قد دعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المواطنين إلى تجنب شحن المركبات الكهربائية واستخدام بعض الأجهزة الكهربائية من الساعة 5:00 إلى الساعة 9:00 مساء، وذلك لخفض الأحمال الكهربائية.

 




 

 


 

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