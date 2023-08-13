السعايدة يتفقد سير العمل في المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، أهمية المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب كمشروع وطني ومركز ريادي لتدريب الطلبة والباحثين والعاملين في مجال التكنولوجيا النووية.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها أخيرا، للاطلاع على سير العمل في المفاعل القائم في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا والمرخص من قبل الهيئة عام 2017، باستطاعة 5 ميجا واط حرارية.



وقال السعايدة، إن المفاعل جاء في إطار توجهات المملكة لاستقطاب التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية، ويستخدم لأغراض البحث العلمي وإنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية ولأغراض التدريب والتأهيل على التكنولوجيا الإشعاعية والنووية والتصوير النيوتروني ودعم التطبيقات النووية في مجالات الطب والزراعة والمياه والصناعة، على مستوى الأردن والمنطقة.



وأضاف أن الهيئة منحت الرخص الشخصية للأفراد العاملين كمشغلين رئيسيين ومشغلين للمفاعل البحثي، من خلال عقد امتحانات نظرية وعملية ومقابلات شخصية للتأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات وتوفر الكفاءة اللازمة لممارسة هذا النشاط.



واستمع مجلس مفوضي الهيئة والمدراء المختصين في الهيئة إلى إيجاز قدمه المفوض في هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور مجد الهواري، حول المفاعل الذي يعتبر نوعا من المفاعلات البحثية المغمورة كليا بالمياه ضمن حوض مائي اصطناعي، ويستخدم الماء الخفيف لغايات التبريد وتثبيط حركة النيوترونات، فيما يستخدم الماء الثقيل وعنصر البريليوم كعاكس نيوتروني.



ويتم إدارة المفاعل وتشغليه من قبل هيئة الطاقة الذرية الأردنية، من خلال كوادر وطنية جميعهم من الأردنيين، مؤهلين وعلى مستوى عالٍ ومتقدم من التدريب المتخصص لضمان التشغيل الآمن للمفاعل وصيانته بطريقة فعّالة وموثوقة ومأمونة، وفق الممارسات الفضلى والمعايير الدولية.